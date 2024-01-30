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Spor

Barcelona genç yetenek için harekete geçti!

Kadrosuna takviye yapmak isteyen Barcelona, 17 yaşındaki Lucas Bergvall'in transferi için İsveç ekibi Djurgarden ile anlaşma sağladı.

30 Ocak 2024 Salı 18:28 - Güncelleme:
Barcelona genç yetenek için harekete geçti!
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La Liga'da bu sezon istediği sonuçları alamayan Barcelona'dan flaş bir transfer hamlesi geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Barcelona, 17 yaşındaki Lucas Bergvall'in transferi için İsveç ekibi Djurgarden ile anlaşma sağladı.

Katalan devi, oyuncu için İsveç kulübüne 7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 3 milyon euro'luk da bonus maddesi bulunacak.

Bergvall, kısa süre içinde ailesiyle birlikte Barcelona'da sportif direktör Deco ile görüşerek sözleşme detaylarını konuşacak.

17 yaşındaki orta saha bu sezon Djurgarden ile 29 maça çıktı ve 3 gol, 1 asist yaptı.

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