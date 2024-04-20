Barcelona'da hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından İlkay Gündoğan, kulüpten ayrılma kararı aldı.

Manchester City'nin kaptanıyken Xavi Hernandez'in de özel çabasıyla Barcelona'ya geçen ve kulübün liderlerinden biri olan İlkay Gündoğan, kulübün soyunma odasındaki atmosferi nedeniyle sık sık sert çıkışlar yaptı. City'deki kazanma ciddiyetini Barcelona'da göremeyen İlkay Gündoğan, bu çıkışları nedeniyle basın önünde de takım arkadaşları tarafından hedef haline getirdi.

Bu durumdan mutsuz olan İlkay Gündoğan, yazın ayrılma kararı aldı. Todofichajes'te yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, ayrılık isteğini kulüp yönetimine iletti.

DIEGO SIMEONE: "HEMEN ALALIM"

İlkay Gündoğan'ın menajerinin de harekete geçmesiyle birlikte ilk talip Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid'in Arjantinli menajeri Diego Simeone, Barça ile temasa geçti.

Barcelona'ya Joao Felix'i kiralık olarak veren Atletico Madrid, iki transferi birlikte değerlendirip Felix'i bir pazarlık kozu haline getirmeyi planladı.

İlkay ile Atletico Madrid dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgili olduğu belirtildi.

BONSERVİS FİYATI BELİRLENDİ

Barcelona'nın İlkay Gündoğan için 12-15 milyon euro arası bir bonservis bedeli belirlediği de yazıldı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya geçen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon toplam 45 resmi maçta oynadı ve 5 gol atıp 11 asist yaptı.