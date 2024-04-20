İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2024 Cumartesi / 12 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5038
  • EURO
    34,7826
  • ALTIN
    2499.53
  • BIST100
    9693.46
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona ile ipler koptu! İlkay Gündoğan ayrılık kararı aldı
Spor

Barcelona ile ipler koptu! İlkay Gündoğan ayrılık kararı aldı

Sezon başında Manchester City'den Barcelona'ya büyük umutlarla giden İlkay Gündoğan aradığını bulamadı. Türk asıllı Alman futbolcu soyunma odasındaki atmosferden 1 senede yıldı ve ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

20 Nisan 2024 Cumartesi 14:01 - Güncelleme:
Barcelona ile ipler koptu! İlkay Gündoğan ayrılık kararı aldı
ABONE OL

Barcelona'da hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından İlkay Gündoğan, kulüpten ayrılma kararı aldı.

Manchester City'nin kaptanıyken Xavi Hernandez'in de özel çabasıyla Barcelona'ya geçen ve kulübün liderlerinden biri olan İlkay Gündoğan, kulübün soyunma odasındaki atmosferi nedeniyle sık sık sert çıkışlar yaptı. City'deki kazanma ciddiyetini Barcelona'da göremeyen İlkay Gündoğan, bu çıkışları nedeniyle basın önünde de takım arkadaşları tarafından hedef haline getirdi.

Bu durumdan mutsuz olan İlkay Gündoğan, yazın ayrılma kararı aldı. Todofichajes'te yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, ayrılık isteğini kulüp yönetimine iletti.

DIEGO SIMEONE: "HEMEN ALALIM"

İlkay Gündoğan'ın menajerinin de harekete geçmesiyle birlikte ilk talip Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid'in Arjantinli menajeri Diego Simeone, Barça ile temasa geçti.

Barcelona'ya Joao Felix'i kiralık olarak veren Atletico Madrid, iki transferi birlikte değerlendirip Felix'i bir pazarlık kozu haline getirmeyi planladı.

İlkay ile Atletico Madrid dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgili olduğu belirtildi.

BONSERVİS FİYATI BELİRLENDİ

Barcelona'nın İlkay Gündoğan için 12-15 milyon euro arası bir bonservis bedeli belirlediği de yazıldı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya geçen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon toplam 45 resmi maçta oynadı ve 5 gol atıp 11 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.