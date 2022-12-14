Barcelona, Inaki Pena ile nikah tazeliyor

Barcelona'da sözleşmesi sezon sonunda biecek isimlerden biri olan Inaki Pena ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

YENİ ANLAŞMA

Rekevo'da yer alan habere göre, Katalan devinin, 23 yaşındaki eldiveni ile anlaşma sağladığı ve yeni sözleşmesinin 2025 ya da 2026 yılına kadar olacağı ifade edildi.

Pena'nın bu sezon sadece bir maçta süre almasına rağmen Barcelona'da kalmaya sıcak baktığı ve gelen yeni kontrat teklifini kabul ettiği kaydedildi.

GALATASARAY'DA OYNADI

Barcelona'nın, Pena'yı daha önce yaptığı gibi yeniden kiralık olarak göndererek tecrübe kazanmasını da düşündüğü belirtildi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyrn Inaki Pena, sarı-kırmızılı takımın kalesini 8 maçta korumuştu.