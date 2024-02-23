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Spor

Barcelona intikam için kolları sıvadı! Sürpriz Alphonso Davies hamlesi

İspanyol devi Barcelona, Real Madrid'in de yakından ilgilendiği Alphonso Davies kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Böylelikle Katalan ekibi yaz transfer döneminde ezeli rakibine kaptırdığı Arda Güler'in intikamını alacak.

23 Şubat 2024 Cuma 14:24 - Güncelleme:
Barcelona intikam için kolları sıvadı! Sürpriz Alphonso Davies hamlesi
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Barcelona, Real Madrid'in sezon başında ellerinden aldığı Arda Güler transferinin karşılığında yaz transfer döneminde vermek istiyor.

Defensa Central'in haberine göre; Barcelona, sezon başında anlaşma sağladığı Arda Güler'in son anda Real Madrid'i tercih etmesi sonrası gelecek transfer döneminde bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

40 MİLYON EURO

Haberde; Barcelona yöneticilerinin, Real Madrid'in yakından ilgilendiği Kanadalı sol bek Alphonso Davies'in menajeriyle bir araya geldiği ve bu transferi Real Madrid'den önce tamamlamak istedikleri belirtildi.

Öte yandan haberde; Barcelona yönetiminin Bayern Münih'e Davies için 40 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.

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