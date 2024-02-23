Barcelona intikam için kolları sıvadı! Sürpriz Alphonso Davies hamlesi

Barcelona, Real Madrid'in sezon başında ellerinden aldığı Arda Güler transferinin karşılığında yaz transfer döneminde vermek istiyor.

Defensa Central'in haberine göre; Barcelona, sezon başında anlaşma sağladığı Arda Güler'in son anda Real Madrid'i tercih etmesi sonrası gelecek transfer döneminde bu kaybı telafi etmeye çalışacak.

40 MİLYON EURO

Haberde; Barcelona yöneticilerinin, Real Madrid'in yakından ilgilendiği Kanadalı sol bek Alphonso Davies'in menajeriyle bir araya geldiği ve bu transferi Real Madrid'den önce tamamlamak istedikleri belirtildi.

Öte yandan haberde; Barcelona yönetiminin Bayern Münih'e Davies için 40 milyon euro civarında bir teklif yapmayı planladığı yazıldı.