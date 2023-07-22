Barcelona-Juventus maçı iptal edildi

İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle iptal edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona'nın bu sabaha karşı TSi 5.30'da Levi's Stadyumu'nda Juventus'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, birçok oyuncumuzun mide virüsüne yakalanması sebebiyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona, Juventus, Milan ve Real Madrid, Soccer Champions Tour için Amerika'ya gitti. Turnuvanın ilk maçında Barcelona ve Juventus karşılaşacaktı. Ancak Barcelonalı oyuncuların bir kısmında mide virüsü görülmesi ve futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle bu karşılaşma iptal edildi.