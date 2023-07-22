İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Barcelona-Juventus maçı iptal edildi

Soccer Champions Tour'un açılış maçında İtalyan ekibi Juventus karşılaşacak olan Barcelona'da bazı oyuncuların mide virüsüne yakalanması sebebiyle maç iptal edildi.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 20:44 - Güncelleme:
Barcelona-Juventus maçı iptal edildi
ABONE OL

İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle iptal edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Barcelona'nın bu sabaha karşı TSi 5.30'da Levi's Stadyumu'nda Juventus'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, birçok oyuncumuzun mide virüsüne yakalanması sebebiyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona, Juventus, Milan ve Real Madrid, Soccer Champions Tour için Amerika'ya gitti. Turnuvanın ilk maçında Barcelona ve Juventus karşılaşacaktı. Ancak Barcelonalı oyuncuların bir kısmında mide virüsü görülmesi ve futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle bu karşılaşma iptal edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.