Barcelona, Liverpool'u ezdi geçti
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Barcelona kendi sahasında Liverpool’u konuk etti.
Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı ile maçında İspanyol devi Barcelona, kendi sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool’u 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.
Barcelona’ya zaferi getiren golleri Luis Suarez ve Lionel Messi (2) kaydetti.
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanşı 7 Mayıs Salı günü Liverpool’un evinde oynanacak.
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