Barcelona, Liverpool'u ezdi geçti

Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı ile maçında İspanyol devi Barcelona, kendi sahasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool’u 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı.

Barcelona’ya zaferi getiren golleri Luis Suarez ve Lionel Messi (2) kaydetti.

Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanşı 7 Mayıs Salı günü Liverpool’un evinde oynanacak.