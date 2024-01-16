Barcelona maddi krizin çözümünü buldu!

İspanya Süper Kupa maçından sonra açıklama yapan Barcelona Sportif Direktörü Deco, yaptığı açıklamada, kış transfer döneminde maddi imkansızlıklardan dolayı defansif orta saha transferi yapılamayacağını açıklamıştı.

Bu doğrultuda harekete geçen Katalan devi, çareyi kadro içinden bir oyuncuyu bu bölgeye monte etmekte buldu.

CHRISTENSEN ORTA SAHAYA

İspanyol basınında yer alan habere göre; Barcelona, stoper oyuncusu Andreas Christensen'i defansif ön libero pozisyonunda oynatmaya karar verdi.

Christensen'in oyunu iyi okuyabilmesi, iyi pas atabilmesi ve topla oyun konusunda iyi hamleler yapabilmesinden dolayı bu kararın alındığı ifade edildi.

ORTA SAHADA OYNADIĞI DÖNEMLER

Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, kariyerinde formasını giydiği Borussia Mönchengladbach, Chelsea ve Danimarka Milli Takımı'nda zaman zaman defansif orta saha rolünde sahne göstermişti.