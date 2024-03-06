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Spor

Barcelona, Mikel Arteta ile görüştü

Xavi ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Barcelona, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ile görüşme gerçekleştirdi.

6 Mart 2024 Çarşamba 23:43 - Güncelleme:
Barcelona, Mikel Arteta ile görüştü
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Xavi ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Barcelona'da yeni teknik direktör arayışları devam ediyor.

Relevo'da yer alan habere göre; Barcelona, Mikel Arteta'yı takımın başına getirmek istiyor.

Haberde başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco, teknik direktörlük için Mikel Arteta ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığı ve anlaşmanın pek de yakın olmadığı ifade edildi.

Aralık 2019'dan beri Arsenal'i çalıştıran Arteta'nın İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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