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Spor

Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang'ın peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın İngiltere Premier Lig takımı Arsenal'de forma giyen Pierre-Emerick Aubameyang'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

28 Ocak 2022 Cuma 23:59 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 23:59
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İspanya'da ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Barcelona hücum hattına takviye yapmayı planlıyor.

Marca'da ye alan habere göre; Alvaro Morata'nın transferinde anlaşmaya varamayan Barcelona, rotasını Arsenal'den Pierre-Emerick Aubameyang'a çevirdi. Katalan ekip Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrılması gündemde olan Aubameyang'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Hem İngiliz ekibin hem de golcü futbolcunun Barcelona'dan gelebilecek olan olası bir trasnfer teklifine sıcak bakabileceği belirtilenler arasında yer aldı.

Katalan ekibinde 32 yaşındaki futbolcu sezonun geri kalanı için değerli bir hamle olarak görülüyor. Ancak Barcelona'nın Aubameyang'ı kadrosuna katabilmesi maaş bütçesini azaltmasına bağlı.

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