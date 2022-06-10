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Spor

Barcelona, Ruben Neves'in peşinde

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Wolverhampton'da forma giyen Ruben Neves'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

10 Haziran 2022 Cuma 18:01 - Güncelleme:
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Teknik direktör Xavi Hernandez önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Barcelona'nın, Wolverhampton'dan Ruben Neves ile ilgilendiği öne sürüldü.

Diario Sport'un haberine göre, 25 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu ve Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçildiği aktarıldı.

Barcelona'nın Neves'in, gelecek sezon Sergio Busquest ile rekabet etmesini istediği ve bu transfer için şartlarını zorlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Wolves ile Premier Lig'de 33 maçta sahaya çıkan Ruben Neves, 4 gol atıp, 2 asist yaptı. Portekizli futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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