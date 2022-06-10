Barcelona, Ruben Neves'in peşinde

Teknik direktör Xavi Hernandez önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Barcelona'nın, Wolverhampton'dan Ruben Neves ile ilgilendiği öne sürüldü.

Diario Sport'un haberine göre, 25 yaşındaki futbolcunun Barcelona'da öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğu ve Portekizli futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile temasa geçildiği aktarıldı.

Barcelona'nın Neves'in, gelecek sezon Sergio Busquest ile rekabet etmesini istediği ve bu transfer için şartlarını zorlayacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Wolves ile Premier Lig'de 33 maçta sahaya çıkan Ruben Neves, 4 gol atıp, 2 asist yaptı. Portekizli futbolcunun İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.