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Spor

Barcelona son dakikada İlkay Gündoğan ile güldü!

La Liga'nın 19. haftasında Barcelona, deplasmanda Las Palmas'a konuk oldu. Katalan devi, 90+3. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıyı gole çevirmesiyle maçı 2-1 kazandı.

5 Ocak 2024 Cuma 01:44 - Güncelleme:
Barcelona son dakikada İlkay Gündoğan ile güldü!
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La Liga 19. hafta maçında Barcelona, deplasmanda Las Palmas ile karşılaştı.

Estadio de Cran Canaria'da oynanan maçı Barcelona kazandı. Ev sahibi ekip 12. dakikada Munir ile 1-0 öne geçti. Barcelona 55. dakikada Ferran Torres ile eşitliği yakaladı. Konuk ekip 90+3. dakikada İlkay Gündoğan ile 1 gol daha buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Barcelona maçı 2-1 kazandı.

90+1. dakikada İlkay'ı düşüren ve penaltıya sebebiyet veren Sinkgraven, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Barcelona bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu skorla Lider Real Madrid ve 2. sıradaki Girona ile arasındaki puan farkını 7'ye indirdi.

Alınan bu sonucun ardından Barcelona puanını 41'e çıkardı. Las Palmas ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Osasuna ile karşılaşacak. Las Palmas ise Villarreal'i ağırlayacak.

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