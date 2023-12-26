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Spor

Barcelona transferi öne çekti!

Barcelona'nın Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı Vitor Roque, takıma Temmuz 2024 tarihinde katılacaktı. Teknik direktör Xavi'nin talimatıyla transferi erkene alındı.

26 Aralık 2023 Salı 19:35 - Güncelleme:
Barcelona transferi öne çekti!
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Barcelona'nın Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı ve Temmuz 2024'te takıma katılacağı açıklanan Vitor Roque için yeni bir gelişme yaşandı.

Teknik direktör Xavi'nin talimatıyla transferi erkene alan yönetim, genç oyuncuyu Barcelona'ya getirme kararı aldı.

Barcelona'nın Athletico Paranaense'den transfer ettiği 18 yaşındaki forvet Vitor Roque, bir video paylaşımı yaparak "Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Katalan devi, Paranaense'den oyuncuyu 40 milyon euro karşılığında transfer etti. 2030-31 yılına kadar sözleşme imzalan Roque'nin serbest kalma maddesi ise 500 milyon euro olarak belirlendi.

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