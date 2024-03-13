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Spor

Barcelona üç golle turladı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona, evinde ağırladığı Napoli'yi 3-1 mağlup etti. İlk maçında 1-1 sona ermesiyle toplam 4-2 skorla Katalan ekibi turlayan taraf oldu.

13 Mart 2024 Çarşamba 01:07 - Güncelleme:
Barcelona üç golle turladı!
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Napoli ile karşılaştı.

Lluis Companys'de oynanan maçı Barcelona 3-1 kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

Barça'nin Polonyalı yıldızı Lewandowski, bu sezon 38 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

NAPOLİ'YE KAYBETMİYOR

Barcelona, Napoli'ye karşı kulüp tarihinde oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi.

Katalan devinin 17 yaşındaki genç stoperi Pau Cubarsí Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

1-1'lik ilk maçın ardından Katalan devi adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kura çekimi ise 15 Mart'ta yapılacak.

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