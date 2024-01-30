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Spor

Barcelona, yeniden Pep Guardiola'yı istiyor!

Xavi sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Barcelona, teknik direktörlük koltuğuna Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

30 Ocak 2024 Salı 21:24 - Güncelleme:
Barcelona, yeniden Pep Guardiola'yı istiyor!
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Son oynanan Villareal maçında alınan yenilgi sonrasında flaş bir kararla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Xavi'nin yerine getirilmek istenen öncelikli aday belli oldu.

BAŞKAN BİZZAT İSTİYOR

El Chiringuito'da yer alan habere göre Barcelona Başkanı Joan Laporta, Xavi'den sonra takımın başına yeniden Pep Guardiola'yı getirmek istiyor.

Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Pep Guardiola'nın bu teklife henüz ne cevap vereceği ise belli değil.

13 KUPA KAZANDI

2008-2009 sezonun başında Barcelona teknik direktörlüğüne gelen ve 4 sezon takımın başında kalan Pep Guardiola, 247 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2.36 puan ortalaması tuttururken, 3 kez La Liga'yı, 2 kez Kral Kupası'nı, 3 kez İspanya Süper Kupası'nı, 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni, 2 kez UEFA Süper Kupası'nı ve 2 kez de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak toplamda 13 kupa kazanmıştı.

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