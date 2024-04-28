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Spor

Barcelona, yılın ilk transferini bitiriyor!

Bu sezonki hedeflerinden oldukça uzak kalan Barcelona, gelecek döneme hazırlanıyor. Katalan devi, Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

28 Nisan 2024 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Barcelona, yılın ilk transferini bitiriyor!
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Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan ve gelecek sezon bu durumu tersine çevirmek isteyen Barcelona çalışmalarına şimdiden başladı.

İLK TRANSFER GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Betis ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki Arjantli orta sahanın, Barcelona ile 2 yıllık bir ön sözleşmeye imza attığı da söylendi.

25 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Betis formasıyla 25 resmi maça çıkan Guido Rodriguez bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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