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Spor

Barcelona'da ilk transfer belli oldu

La Liga devi Barcelona, gelecek sezon için ilk transferini tamamladı. Katalan ekibi, Real Betis ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Guido Rodriguez ile anlaşmaya vardı.

9 Mayıs 2024 Perşembe 19:27 - Güncelleme:
Barcelona'da ilk transfer belli oldu
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La Liga'da gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk hedefleyen Barcelona'dan ilk hamle geldi.

ÖN SÖZLEŞME İMZALADI

Barcelona, Real Betis forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Guido Rodriguez ile anlaşmaya vardı.

Katalan devi, oyuncuyla ön sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Arjantinli orta saha, Temmuz ayından itibaren takıma katılacak.

Barcelona, geçtiğimiz yaz ayından bu yana oyuncuyla ilgileniyordu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Real Betis ile 27 maça çıkan Rodriguez, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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