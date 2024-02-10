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Spor

Barcelona'da İlkay Gündoğan depremi! Direkt biletini kestiler

Barcelona yeni sezon için kritik bir transfer kararı aldı. Katalan ekibi, İlkay Gündoğan'dan kondisyonundan memnun olmamasıyla birlikte alternatif bir ismi değerlendiriyor.

10 Şubat 2024 Cumartesi 21:52 - Güncelleme:
Barcelona'da İlkay Gündoğan depremi! Direkt biletini kestiler
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Barcelona, ligde kötü gidişatın ardından gelecek sezonu şimdiden düşünmeye başladı. Teknik direktör Xavi'nin de sezon sonu ayrılacağını açıklamasıyla, yönetim arayışlarına başladı. Öte yandan kadroyuda güçlendirmek isteyen Katalan ekibi, harekete geçti.

İLKAY GÜNDOĞAN KRİZİ!

İspanyol basının haberine göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın yerini Juventus'ta forma giyen Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak istiyor. Gurbetçi futbolcunun, kondisyonunun yeterli gelmemesi ve 90 dakika sahada kalmaya zorlanmasıyla, yönetim radikal bir karar aldı. Öte yandan deneyimli futbolcunun sakatlıktan korunması için Katalan yönetimi, alternatif isim olan Rabiot'a yöneldi.

Teknik ekip, kulüp doktorlarının raporlarıyla İlkay'ın son dönemde sakatlığa yatkın olduğuna karar verdi.

34 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Katalan ekibiyle 34 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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