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Spor

Barcelona'da Inaki Pena ile görüşmeler tıkandı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da kaleci Inaki Pena ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin durduğu belirtildi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 23:24 - Güncelleme:
Barcelona'da Inaki Pena ile görüşmeler tıkandı
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Barcelona'da, Inaki Pena ile yapılan yeni sözleşme görüşmelerinin tıkandığı aktarıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Barcelona'nın, 23 yaşındaki file bekçisine çok düşük bir teklif yaptığı kaydedildi. Bu gelişmenin ardından yapılan sözleşme görüşmelerinin durduğu belirtildi.

DAHA İYİ TEKLİFLER VAR

Marc Andre Ter Stegen'in arkasında yedek kalan Pena'nın da oynama süresinden memnun olmadığı ifade edildi. Katalan kalecinin önünde daha fazla forma şansına sahip olacağı, daha yüksek teklifler yer aldığı vurgulandı.

Pena'ya ilgi gösteren takımlardan biri olarak Real Betis gösterildi. Real Betis'te kaleci Rui Silva'nın yaz aylarında Portekiz'e transfer olması durumunda Betis'in Pena için seçeneklerden biri olabileceği aktarıldı.

GALATASARAY'DA OYNADI

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve 2012'den bu yana Katalan ekibinde olan Pena, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da oynamıştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında 8 kez Galatasaray kalesini koruyan Pena, ardından Barcelona'ya geri dönmüştü. 23 yaşındaki kaleci, bu sezon Katalan ekibinde ise 3 maçta oynadı.

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