Barcelona'da oyuncu maaşlarına tavan fiyat sınırlaması getirilecek

27 Ocak 2022 Perşembe 20:21 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 20:21

Barcelona'dan oyuncu maaşlarıyla ilgili önemli bir hamle geldi.

İspanyol basınına göre, Katalan ekibinin başkanı Joan Laporta'nın 30 Haziran'dan sonra takıma katılacak olan oyuncuların maaşlarına tavan fiyat getireceği aktarıldı.

Haberde bu tarihten itibaren yeni oyuncuların maaşlarının 10 milyon euroyu geçmeyeceği ifade edildi.

Ayrıca, Barcelona'ya transfer olmak isteyen oyuncuların bu şartı kabul etmek zorunda olduğu kaydedildi.

Şu anda mali yönden ciddi sıkıntılar çeken Barcelona, oyuncu kaydetmekte bir hayli zorlanıyor.