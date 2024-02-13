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Spor

Barcelona'da Xavi kararı!

Barcelona'da teknik direktör Xavi, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Katalan ekibinin yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından gelecekteki 2 maçta da olumsuz bir sonuç alırsa Xavi ile yollarını erkenden ayırabilir.

13 Şubat 2024 Salı 22:51 - Güncelleme:
Barcelona'da Xavi kararı!
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Barcelona'da sezon sonu ayrılacağını açıklayan Xavi için çarpıcı bir iddia geldi.

As'ta yer alan habere göre; Barcelona Başkanı Joan Laporta, gelecek iki maçta istenilen sonuçlar alınmazsa Xavi ile yolları ayırabilir.

Habere göre; Barça'nın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Napoli ve ligde karşılaşacağı Celta Vigo mücadeleleri Xavi'nin geleceğini belirleyecek.

Bu iki maçta tatmin edici sonuçların alınmaması halinde sezon sonunun beklenmeyeceği ifade edildi.

XAVI AYRILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Xavi daha önce yaptığı açıklamada, "30 Haziran'da takımdan ayrılacağım. Bu, başkanla ve ekiple konuşup aldığımız bir karar. Barcelona'nın değişikliğe ihtiyacı var. Her şeye rağmen çok iyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyorum. Kendimden önce kulübü düşünmem gerekiyor. Bu kararın oyunculara ve kulübe yardımcı olacağını düşünüyorum. Barcelona'ya engel olmak istemiyorum. Başkan Joan Laporta'ya teşekkür etmek istiyorum. O, harika biri. " ifadelerini kullanmıştı.

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