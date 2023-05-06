İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barcelona'dan Inakı Pena'ya yeni teklif
Spor

Barcelona'dan Inakı Pena'ya yeni teklif

Barcelona'nın genç kalecisi Inakı Pena'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Katalan ekibi genç kaleciye 3 yıllık yeni bir sözleşme önerdi ve İspanyol kalecinin kararını beklemeye geçti.

6 Mayıs 2023 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Barcelona'dan Inakı Pena'ya yeni teklif
ABONE OL

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Inaki Pena'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Katalan devi, İspanyol kaleciye 3 yıllık son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Habere göre, Inaki Pena'nın Barcelona'da kalmaya istekli olduğu yazılsa da henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığı kaydedildi.

KARAR AŞAMASINDA

Pena'nın menajerinin kısa süre önce Barcelona ile yeniden görüştüğü ve net kararın kısa süre içinde verileceği aktarıldı.

Haberde Galatasaray'da gösterdiği etkili performansa rağmen kadroya girememesi oyuncunun kulüpteki geleceğini sorgulamasına neden olduğu ifade edildi.

24 yaşındaki kaleciyle Galatasaray'ın da ilgilendiği biliniyor. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında başarılı kaleciyi 6 aylığına kiralamıştı.

PENA OLMAZSA TENAS

Katalan devi, Pena ile anlaşma sağlayamaması halinde altyapıdan yetiştirdiği bir başka kaleci olan Arnau Tenas ile sözleşme görüşmelerini hızlandıracak. Tenas'ın da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.