Spor

Barcelona'dan Julian Alvarez bombası

Barcelona, Atletico Madrid'in yıldız golcüsü Julian Alvarez transferinde büyük mesafe kat etti. Arjantinli forvetle kişisel şartlarda anlaşma sağlanırken, Katalan devi şimdi resmi teklif için harekete geçti.

HABER MERKEZİ29 Mayıs 2026 Cuma 10:44 - Güncelleme:
Barcelona, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri için çalışmalarını hızlandırdı. Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Katalan devi, Julian Alvarez transferinde önemli aşama kaydetti.

Haberde, Barcelona'nın Arjantinli yıldızla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve şimdi Atletico Madrid'e yapılacak ilk resmi teklif üzerinde çalıştığı belirtildi. Ayrıca teklif paketinde herhangi bir takas oyuncusunun yer almayacağı ifade edildi.

İspanyol basınına göre Atletico Madrid'in Alvarez için yaklaşık 100 milyon euroluk bir teklif beklediği aktarılırken, Madrid temsilcisinin oyuncuyu takımda tutmak istediği vurgulandı. Ancak kulübün, 150 milyon euro seviyelerine ulaşabilecek astronomik bir teklif karşısında kararını değiştirebileceği öne sürüldü.

2024 yılında Atletico Madrid'e transfer olan Julian Alvarez, kısa sürede takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi. Arjantinli yıldız bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçta forma giyerken 20 gol ve 9 asistlik etkileyici performans sergiledi.

