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Spor

Barcelona'dan kötü haber! Ter Stegen, ameliyat edilecek

Katalan devi Barcelona'nın kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in, sakatlığı sebebiyle ameliyat edileceği açıklandı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
Barcelona'dan kötü haber! Ter Stegen, ameliyat edilecek
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İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona'nın kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in, sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, belindeki sakatlığı nedeniyle kasım ayının ortasından bu yana forma giyemeyen 31 yaşındaki kalecinin, ameliyat edilmesine karar verildiği belirtildi.

Ter Stegen'in sahalardan uzak kalacağı süre, ameliyatın ardından netleşecek. Alman file bekçisinin, sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Alman file bekçisi, "Kulübün sağlık takımıyla üst üste yaptığımız görüşmelerin ve birçok uzmanın görüşünü almamızın ardından ameliyatın en doğru karar olduğuna karar verdik. Bir süre forma giyemeyecek olmam, beni rahatsız ediyor. Ama en doğru ve güvenilir kararın bu olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ter Stegen, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada kalesinde 15 gol gördü.

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