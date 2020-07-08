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Spor

Barcelona'dan Kyle Kuric'e yeni sözleşme

Slovak asıllı ABD'li basketbolcu Kyle Kuric, Barcelona ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:05
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, Slovak asıllı ABD'li şutör Kyle Kuric'in sözleşmesini yeniledi.

Barcelona Kulübü, 30 yaşındaki skorer basketbolcu Kuric ile 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya'nın Estudiantes, Gran Canaria ve Rusya'nın Zenit takımlarında forma giyen 1,93 metre boyundaki Kuric, 2018'de Barcelona'ya transfer olmuştu.

Kuric, geçen sezon Barcelona ile İspanya liginde 8,8 sayı, THY Avrupa Ligi'nde 9,4 sayı ortalaması yakalamıştı.

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