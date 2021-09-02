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Spor

Barcelona'dan Mirelam Pjanic hamlesi! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transferde anlaştığı iddia edilen Barcelona'nın Bosna Hersekli yıldızı Mirelam Pjanic için Katalan ekibinin La Liga A Takım listesinden çıkardığı belirtildi. Barcelona Pjanic'in yerine 17 yaşındaki Gavi'yi ekledi.

2 Eylül 2021 Perşembe 19:03 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:03
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Beşiktaş'ın transferde anlaştığı iddia edilen Barcelona'nın Bosna Hersekli yıldızı Mirelam Pjanic için Katalan ekibinin La Liga A Takım listesinden çıkardığı belirtildi.

Siyah beyazlılar, Barcelona forması giyen Mirelam Pjanic'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu.

Transfer görüşmeler devam ederken Barcelona'dan yeni bir hamle geldi.

Ortacizgi.com'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic'i La Liga A Takım listesinden çıkardı.

31 yaşındaki oyuncunun yerine 17 yaşındaki Gavi eklendi.

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