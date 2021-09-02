Barcelona'dan Mirelam Pjanic hamlesi! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın transferde anlaştığı iddia edilen Barcelona'nın Bosna Hersekli yıldızı Mirelam Pjanic için Katalan ekibinin La Liga A Takım listesinden çıkardığı belirtildi.
Siyah beyazlılar, Barcelona forması giyen Mirelam Pjanic'i kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyordu.
Transfer görüşmeler devam ederken Barcelona'dan yeni bir hamle geldi.
Ortacizgi.com'un haberine göre; Barcelona, Miralem Pjanic'i La Liga A Takım listesinden çıkardı.
31 yaşındaki oyuncunun yerine 17 yaşındaki Gavi eklendi.