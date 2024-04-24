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Spor

Barcelona'dan Xavi için yeni karar!

Barcelona'da teknik direktör Xavi Hernandez, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Katalan ekibinin başkanı Joan Laporte'nin İspanyol teknik adamın kalması için yeni teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

24 Nisan 2024 Çarşamba 23:10 - Güncelleme:
Barcelona'dan Xavi için yeni karar!
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, sezon sonunda takımdan ayrılmama kararı almıştı

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Xavi, Barcelona Başkanı Joan Laporta ile yaptığı görüşmelerin ardından Laporta'nın büyük ısrarına dayanamadı ve takımda kalmaya karar verdi.

Haberde, Xavi'nin Barcelona Kulübü tarafından kendisine sunulan tüm şartları kabul ettiği ve teknik direktör olarak takımın başında kalacağı ifade edildi.

Xavi Hernandez, Barcelona'nın evinde Villarreal'e 5-3 kaybettiği maçın ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Barcelona, LaLiga'da lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde 70 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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