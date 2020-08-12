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Spor

Barcelonalı futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Barcelona'nın hazırlık kampında yer alan 9 futbolcuya yapılan koronavirüs testinde 1 pozitif vakaya rastlandı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:33
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Barcelona Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanya'daki hazırlık kampında yer alan 9 futbolcuya salı günü koronavirüs testi yapıldığı ve 1 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Kulüp ayrıca, oyuncunun sağlığının iyi olduğunu ve evinde karantinaya alındığını belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 14 Ağustos Cuma günü Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek Barcelona, adını açıklamadığı futbolcunun maç kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediğini de vurguladı.

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