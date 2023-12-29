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Spor

Barcelona'nın genç yıldızı konuştu!

Barcelona'nın yeni transferi Vitor Roque, açıklamalarda bulundu. Genç yıldız, Katalan temsilcisinin dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.

29 Aralık 2023 Cuma 18:34 - Güncelleme:
Barcelona'nın genç yıldızı konuştu!
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Barcelona'nın Athletico Paranaense'den kadrosuna kattığı Vitor Roque, transferiyle ilgili konuştu.

18 yaşındaki futbolcu, "Barcelona seninle ilgilendiğinde ne düşündün?" şeklinde gelen sorunun ardından, "İlk başta inanamadım. Sonra işler ciddileşti ve babamla konuştum. Her şey onaylandığında, çok mutlu oldum çünkü hayallerim gerçek oldu" cevabını verdi.

"Hayatım boyunca bir Barcelona taraftarıydım ve Barcelona benim tek seçeneğimdi" diyen Roque, ayrıca "Burası dünyanın en iyi kulübü, her zaman burada oynamayı hayal ettim. En büyük idollerim, Romario ve Neymar da bu takımda oynadı ve bu kulüpte tarih yazdı. Bu forma için oynamak benim için bir zevk olacak" sözlerini sarf etti.

Roque son olarak, "Takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi yapacağım" dedi.

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