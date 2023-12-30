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Spor

Barcelona'nın yeni gözdesi Aleix Garcia

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Katalan devi Barcelona, Girona forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleix Garcia'yı gündemine aldı.

30 Aralık 2023 Cumartesi 17:22 - Güncelleme:
Barcelona'nın yeni gözdesi Aleix Garcia
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Barcelona, orta sahasını Aleix Garcia ile güçlendirmek istiyor.

İspanyol basınında yer alan haberde, Katalan devinin, Girona forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde önceliklerinden biri olarak belirlediği kaydedildi.

AS'ta yer alan habere göre, Giroa'nın, İspanyol futbolcusu için 20 milyon euro istediği, Barcelona'nın ara transfer döneminde bu bedeli ödemesinin mümkün olmadığı aktarıldı.

Bu sezon La Liga'da büyük bir çıkış yakalayan Girona'nın, takımın önemli isimlerinden biri olan Garcia'yı sezon ortasında kaybetmek istemediği de vurgulandı.

Bu nedenlerle Barcelona'nın İspanyol oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmasının mümkün görünmediği belirtildi.

Girona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Garcia, bu sezon La Liga'da 18 maçta sahaya çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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