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Barcelona'ya ağır darbe!

İspanya La Liga'nın 12. haftasında Barcelona, evinde Real Betis'e 4-3 mağlup oldu.

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Real Betis, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 12.  haftasında (La Liga) konuk olduğu Barcelona'yı 4-3 mağlup etti.

La Liga'nın zirvesindeki Katalan ekibi, sağ kolundaki çatlak nedeniyle  3 haftadır sahalardan uzak kalan Messi'nin formasına kavuştuğu maçta, Real  Betis'i ağırladı.

Real Betis, Firpo'nun 20, Joaquin'in 34, Lo Celso'nun 71 ve  Canales'in 83. dakikada attığı gollerle Nou Camp Stadı'ndan 4-3 galip ayrıldı.

Rakitic'in 82. dakikada kırmızı kart gördüğü Barcelona'nın golleri, 68  (penaltıdan) ve 90 2'nci dakikada Messi, 79. dakikada Vidal'den geldi.

Bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini alan Barcelona, 24 puanla  liderliğini sürdürdü. Real Betis ise 16 puanla 12. sıraya yerleşti.

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