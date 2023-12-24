Barcelona'ya Avrupa'dan men cezası yolda

İspanyol devi Barcelona, Avrupa'dan men cezası alabilir.

Marca'nın haberine göre, Katalan ekibinin finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma altında olduğu kaydedildi.

UEFA'nın Barcelona ile birlikte; Paris Saint-Germain, Milan ve Manchester City gibi ekipleri de finansal fair planladığı kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturduğu ifade edildi.

UEFA'nın, Barcelona ve diğer kulüpler hakkında Şubat 2024 yılında karar vereceği belirtildi.

Alman gazetesi Welt am Sontang, daha önce Barcelona'nın finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 2024-2025 sezonundan itibaren Avrupa'dan men cezası alabileceğini öne sürmüştü.