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Barcelona'ya galibiyeti Jordi Alba getirdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Barcelona, konuk ettiği Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

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Ligde orta sıralarda yer alan Real Sociedad'ı Camp Nou Stadı'nda ağırlayan lider Barcelona, 45. dakikada Clement Lenglet'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 öne kapadı.

İkinci devreye iyi başlayan Real Sociedad, 62. dakikada Juan Miguel'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran ev sahibi Barcelona, 64. dakikada Jordi Alba'nın fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Katalan temsilcisi, puanını 77'ye çıkararak en yakın rakibi Atletico Madrid'in 9 puan önünde liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 41 puanla 10. sırada kaldı.

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