Barış Alıcı için Galatasaray itirafı! 'Transfer olabilirdi'

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı için transfer itirafı geldi. Barış'ı Galatasaray ve Başakşehir'in de istediğini söyleyen menajer Batur Altıparmak, "Başka yere de gidebilirdi ama gitmedi. Fenerbahçe'yi tercih etti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi" diye konuştu.

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