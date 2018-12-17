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Barış Alıcı için Galatasaray itirafı! 'Transfer olabilirdi'

Menajer Batur Altıparmak, “Barış Alıcı’yı Galatasaray ile Başakşehir de istemişti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi” dedi.

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Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Barış Alıcı için transfer itirafı geldi. Barış'ı Galatasaray ve Başakşehir'in de istediğini söyleyen menajer Batur Altıparmak, "Başka yere de gidebilirdi ama gitmedi. Fenerbahçe'yi tercih etti. Doğru zamanda Fenerbahçe'ye geldi" diye konuştu.

(Takvim)

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