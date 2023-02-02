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Spor

Barış Alıcı Samsunspor'a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Gençlerbirliği'nden Barış Alıcı'yı transfer etti.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 14:14 - Güncelleme:
Barış Alıcı Samsunspor'a transfer oldu
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Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Barış Alıcı için Nuri Asan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Samsunspor İcra Kurulu üyesi Suat Çakır, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandır uğraştıkları transferi sonlandırmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Barış'ın kendisinin de gelmek için çalıştığını aktaran Çakır, "Barış kardeşimizi Samsunspor'a kazandırıyoruz. İnşallah Samsunspor'a Cumhuriyet'imizin 100. yılında şampiyonluğu yaşatacak futbolcularımızdan biri olacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Barış Alıcı ise Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Samsunspor, her futbolcunun gelmek istediği bir camiadır. Ben de böyle bir şansı yakaladım. Son 1,5 senedir Gençlerbirliği'nde iyi bir performans sergiledim. Artık hedefi olan bir kulübe, Süper Lig'e çıkmanın en güçlü adayı olan bir kulübe geldim. Öncelikli hedefim bu forma altında bu sezon şampiyonluk yaşamak. Sonrasında da Süper Lig'de kalıcı olup Samsunspor'a güç katmak istiyorum. Umarım bunu hep beraber gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Genel Müdürü Soner Soykan da Barış'ın Samsunspor'a gelmek için büyük fedakarlık yaptığını, bu sezon kendilerine şampiyonluk yolunda önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Daha sonra Barış, kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Samsunsporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

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