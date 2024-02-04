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Spor

Barış Alper Yılmaz için yeni karar! Maaşına yüzde yüz zam

Performansı ile son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Barış Alper Yılmaz için Galatasaray yönetimi oyuncunun 10 Milyon TL ücretine yüzde yüz zam yapmaya hazırlanıyor.

4 Şubat 2024 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz için yeni karar! Maaşına yüzde yüz zam
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Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz rüzgarı esmeye devam ediyor.

İYİ FUTBOLUNU GOLLE SÜSLEDİ

Sol bekte joker olan Barış Alper, hocası Okan Buruk'la görüşmüş ve hücum hattında oynamak istediğini dile getirmişti. Wilfried Zaha ve Tete'yi yedek bırakan Buruk da oyuncusuna sağ açıkta şans verdi. Trabzon'dan sonra Samsun deplasmanına da damgasını vuran milli oyuncu iyi futbolunu golle süsledi.

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Teknik direktör Okan Buruk, Carlos Vinicius transferi ve Hakim Ziyech'in takıma dönüşüne rağmen Barış Alper'i 11'in bankosu olarak görüyor. Buruk'un sağ açıkta ilk tercihi konumuna gelen 2000 doğumlu oyuncu, yönetim tarafından ise yeni sözleşmeyle ödüllendirilecek.

YÜZDE YÜZ ZAM!

Geçen sezon ücreti 10 milyon TL'ye çıkartılan Barış Alper'e yüzde yüzün üzerinde zam yolda. İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan kulüplerin takip ettiği yıldız futbolcuya sezon sonu teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

1BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli futbolcu, bu sezon şans bulduğu 36 maçta 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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