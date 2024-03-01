Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılıların parlayan yıldızlarından biri olan Barış Alper Yılmaz gündemden düşmüyor.

Cimbom'da bu sezon adeta joker olan başarılı oyuncuya teklif yağmaya devam ediyor. Son olarak birçok İtalyan kulübünün talip olduğu Barış Alper'e, şimdi de Arabistan ekipleri kanca attı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A ARABİSTAN'DAN TALİPLER ÇIKTI!

Son haftalarda yükselen form grafiğiyle Süper Lig'e damga vuran Barış Alper Yılmaz'a yeni talipler çıktı. Birçok ülkeden talibi olan 24 yaşındaki oyuncuya iki Suudi kulübünün talip olduğu kaydedildi.

Akşam'ın Arabistan basınından derlediği habere göre; İki Suudi kulübünün Barış Alper Yılmaz'a teklif yapacağı iddia edildi.

REKOR KIRABİLİR

Bu kulüplerin Barış Alper Yılmaz için gözden çıkardığı rakam ise dudak uçuklattı.

Arap basınında yer alan haberin detaylarında; iki kulübün de Barış Alper için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Eğer transfer bu rakamla gerçekleşirse milli oyuncu, bonservisine en çok bedel ödenen Türk oyuncu olacak.

GALATASARAY RAKAMLARI

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 95 maça çıktı. Milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 9 asist üreterek skora etki etti.