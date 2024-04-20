Bu sezon hem Galatasaray hem de Süper Lig'in en fazla çıkış yapan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan teklifler de artıyor. Son gündem ise Aston Villa...

VİTES YÜKSELTTİ

Alanya maçındaki iki golü ile kalitesini bir kez daha gösteren oyuncu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan E.Frankfurt'un ilgilendiği Barış Alper için Aston Villa vites yükseltti.

ZANIOLO YERİNE BARIŞ ALPER

Sezon başında Nicolo Zaniolo'yu kiralayan Premier Lig ekibi, İtalyan yıldızın kiralık sözleşmesinde yazan 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Zaniolo yerine Barış Alper Yılmaz'ı gözüne kestiren Aston Villa, sezon sonunda Galatasaray'la masaya oturacak.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcuya en az 20 milyon Euro değer biçiyor.

BARIŞ ALPER'İN RAKAMLARI

Sarı kırmızılı formayı toplamda 102 kez giyen Barış Alper, bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e çıkarırken ayrıca 4 asist üretti; tüm kulvardaki skor katkısı da 15'e ulaştı (6 / 9). Aslan, genç yıldızın skora katkı yaptığı 13 karşılaşmanın hepsini kazandı.