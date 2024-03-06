İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2024 Çarşamba / 26 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,7213
  • EURO
    34,5449
  • ALTIN
    2171.21
  • BIST100
    8824.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barış Alper Yılmaz'ın başarısının sırrı belli oldu
Spor

Barış Alper Yılmaz'ın başarısının sırrı belli oldu

Süper Lig'de derbide Beşiktaş'ı 1-0 yenen Galatasaray'da yine sahanın en iyilerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın başarısının sırrı belli oldu.

Fanatik6 Mart 2024 Çarşamba 10:39 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'ın başarısının sırrı belli oldu
ABONE OL

Forma giydiği her pozisyonda müthiş iş çıkaran, son Beşiktaş derbisinde de Galatasaray'ın en iyileri arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, yükselişinin sırrını açıkladı.

2. Lig ekibi Keçiörengücü'nden transfer olduğu günden bu yana büyük bir gelişme kaydeden, özellikle fiziksel açıdan çok güçlü bir görüntüye kavuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok çalışıyorum. Antrenmanlardan sonra da ekstra çalışıyorum. Takıma elimden geldiğince faydalı olmak istiyorum" dedi.

Barış'ın yükselişi Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmiş durumda. Sezon sonunda Milli futbolcu için Galatasaray'a yüksek teklifler gelebileceği belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon 44 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.