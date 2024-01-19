Barış Alper Yılmaz'ın oynamadığı 3 mevki kaldı

Galatasaray'ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, Ümraniyespor maçında sağ bek yokluğunda bu kez o bölgeye geçti.

Ümraniye karşısında maçın başında sarı gören Barış, önce kendi ağlarına, 10 dakika sonra ise Ümraniye'ye golünü attı.

Barış Alper'in bu sezon oynamadığı 3 pozisyon kaldı; kale, stoper ve merkez orta saha... Başarılı oyuncu ile ilgili Okan Buruk da övgü dolu sözler kullandı.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Barış konusunda şanslıyım. 'Kaleye geç' desek, 'Tamam hocam yaparım.' deyip kaleye geçecek. Oynadığı her mevkide de en iyisini yapmaya çalışıyor. İyi işler de yapıyor. Bugün iki kaleye de gol attı. Gerçekten ofansif anlamda da takıma çok şey kattı. Barış'ın oynadığı mevkilerden değerinin ne kadar arttığını daha net görebilirsiniz." şeklinde konuştu.