Barış Alper Yılmaz'dan fair-playlik davranış!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ederken, sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Barış Alper Yılmaz, hakemin korner verdiği pozisyonda kendisinden çıktığını belirtip kararın auta dönüşmesini sağladı.

Bu hareket tribünlerden büyük takdir topladı.

Öte yandan milli futbolcu, Başakşehir karşısında 25. dakikada attığı golle, takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.

Barış Alper Yılmaz, bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atmıştı.

Not: Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.