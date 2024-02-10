İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2024 Cumartesi / 1 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6875
  • EURO
    33,1422
  • ALTIN
    1997.32
  • BIST100
    9045.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Barış Alper Yılmaz'dan fair-playlik davranış!
Spor

Barış Alper Yılmaz'dan fair-playlik davranış!

Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta, Barış Alper Yılmaz, hakemin korner verdiği pozisyonda kendisinden çıktığını belirtip kararın auta dönüşmesini sağladı.

10 Şubat 2024 Cumartesi 20:53 - Güncelleme:
Barış Alper Yılmaz'dan fair-playlik davranış!
ABONE OL

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i konuk ederken, sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Barış Alper Yılmaz, hakemin korner verdiği pozisyonda kendisinden çıktığını belirtip kararın auta dönüşmesini sağladı.

Bu hareket tribünlerden büyük takdir topladı.

Öte yandan milli futbolcu, Başakşehir karşısında 25. dakikada attığı golle, takımının 1-0 öne geçmesini sağladı.

Barış Alper Yılmaz, bu golle kariyerinde bir ilki yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez 3 maç üst üste gol sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz, daha önce Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında gol atmıştı.

Not: Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.