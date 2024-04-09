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Spor

Barış Alper'e bir talip daha! Bu kez Bundesliga'dan

Galatasaray'da bu sezon performansıyla göz dolduran Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip çıktı. Daha önce İtalyan kulüplerinin radarına giren milli oyuncuya, bu kez Almanya'dan kanca atıldı. İşte detaylar...

9 Nisan 2024 Salı 13:20 - Güncelleme:
Barış Alper'e bir talip daha! Bu kez Bundesliga'dan
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Bu sezon Galatasaray'da başarılı bir performans ortaya koyan ve Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz'a yeni bir talip daha çıktı.

FRANKFURT KANCASI

İtalya'dan Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun listesine aldığı Barış Alper'e Almanya'dan Eintracht Frankfurt da kancayı taktı.

KAPIYI ÇALACAKLAR

23 yaşındaki futbolcunun bazı maçlarını izleyen Frankfurt'un Galatasaray ile iletişime geçmeyi planladığı öğrenildi.

GALATASARAY'IN PLANI

Barış'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip ise 25 milyon euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayı düşünmüyor. Bu anlamda Cimbom'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarda çıktığı 48 maçta 4 gol attı ve 8 asiste imza attı.

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