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Spor

Barış Hersek, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor yolunda

Barış Hersek'in ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi.

DHA06 Ekim 2020 Salı 13:41 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 13:41
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Türk basketbolunun forma giydiği takımlarda en çok kupa kazanan faal oyuncusu olan Barış Hersek'in ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. 

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra 1 yıldır hiçbir kulüpte forma giymeyen 32 yaşında, 2.07 boyundaki uzun forvetin potalara Fethiye'yle dönmek üzere olduğu belirtildi. 

Kariyerinde oynadığı takımlarda Fenerbahçe'yle 2017'deki tarihi Euroleague şampiyonluğu dahil 15 kupa kazanan Barış, sarı-lacivertlilerde 3 lig, 2 Türkiye Kupası, Eurochallenge Kupası'nı da havaya kaldırdığı Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'da lig ve kupa şampiyonlukları yaşadı. 

Fethiye, Süper Lig'e alındıktan sonra kadrosuna uzun forvet Abdul-Malik Abu, kısa forvet Elgin Cook, guard Branden Fraizer ve kısa forvet Polat Kaya'yı dahil etmişti.

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