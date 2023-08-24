Bartuğ Elmaz: İnşallah turu geçeriz

Fenerbahçeli futbolcu Bartuğ Elmaz, Twente maçı öncesi demeçlerde bulundu.

Bartuğ Elmaz yaptığı açıklamada, "Samsunspor maçından sonra az hazırlanma sürecimiz oldu. Rakibimizi iyi analiz ettik. İyi hazırlandık. Avantajlı bir skor almaya çıkacağız. İnşallah iyi mücadele gösterip, avantajlı skor alıp önümüzdeki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Takvimimiz çok sıkışık. TFF'nin aldığı kararla biraz daha dinleneceğiz. Önümüzdeki Twente maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız ve inşallah turu geçeceğiz" açıklamasını yaptı.