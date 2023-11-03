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Spor

Bartzokas: Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum

THY Avrupa Ligi 6. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanından 79-77'lik mağlubiyetle ayrılan Olympiakos'da başantrenör Georgios Bartzokas karşılaşmayı değerlendirdi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 00:27 - Güncelleme:
Bartzokas: Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum
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THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko'ya deplasmanda 79-77 mağlup olan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, özellikle ilk yarıda savunmada çok kötü olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bartzokas, karşılaşmanın başa baş geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonucunu önemli kararlar belirledi. İlk yarıda savunmamız çok kötüydü ama ikinci yarıda bunu düzelttik. Fenerbahçe Beko'yu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Ama takımıma da ikinci yarıda pes etmedikleri ve geri döndükleri için teşekkür ediyorum. Özellikle de Milutinov sakat olmasına karşın iyi bir performans gösterdi, ona da ayrıca teşekkür ediyorum."

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