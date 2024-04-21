Başakşehir 3 puanı 2 golle hanesine yazdırdı

Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir ile Rizespor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Başakşehir'in ilk golünü 12. dakikada Dimitrios Pelkas attı. Son haftalarda formda bir grafik çizen Pelkas, geçen haftaki golünün ardından bir kez daha skora etki etmeyi başardı. İstanbul ekibinin diğer golünü 90+3'te penaltıdan Berkay Özcan attı.

Rizespor'da Attila Mocsi, 90+2'de kırmız kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir, bu sonucun ardından üst üste ikinci galibiyetini aldı. Avrupa Kupaları iddiasını sürdüren Çağdaş Atan'ın ekibi puanını 49'a yükseltti. Süper Lig'deki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor, 48 puanda kaldı.

Başakşehir, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rizespor, sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Başakşehir öne geçti. Josef De Souza'nın hızlı kullandığı serbest atışta Çaykur Rizespor ceza yayı önünde topla buluşan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan sekti. Altı pas önünde boşta kalan topu Pelkas ağlara yolladı: 1-0.

30. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Deniz Türüç, yaklaşık 30 metreden sağ çaprazdan çok sert vurdu, top az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Olawoyin'in pasıyla topla buluşan Muammer'in kaleyi cepheden gördüğü bölgeden sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

45+1. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında, Pelkas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, rakibinden topu kurtardı, sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)