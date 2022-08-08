Başakşehir 3 puanı 4 golle aldı

Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Aleksic, 38. dakikada Szysz, 74. dakikada Chouiar ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçının ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Ben Ouanes'in pasıyla Eysseric, Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluştu. Eysseric'in sol çaprazdan sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya çıktı.

22. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan Babacan'ın uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Szysz, son çizgiden meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Aleksic'e gönderdi. Aleksic'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

31. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Münir, sol kanattan bindiren Mahmut Tekdemir'in önüne pasını gönderdi. Mahmut bekletmeden penaltı noktası önündeki Aleksic'e yerden pasını attı, bu oyuncunun şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

38. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Münir, rakibinden kurtulup ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen top savunmaya çarptı ve altıpas önünde Szysz'in önüne düştü. Szysz'in yakın mesafeden dönerek şutunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-0.

45+2. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanattan hızlı gelişen atakta Ben Ouanes, ceza sahası önüne hareketlenen Hajradinovic'e pasını attı. Hajradinovic'in ayağının üstüyle sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını turuncu-lacivertli ekip 2-0 önde tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58'inci dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Serdar Gürler, hızlı rakip kaleye doğru ilerledi. Rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu kornere tokatladı.

74'üncü dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caiçara'nın ortasında, ceza sahası içinde Mounir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

75'inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdikten sonra Petretta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

82'nci dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Volkan Babacan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan- Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 80 Touba), Lima, Ndayishimiye (Dk. 59 Biglia), Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Serdar Gürler (Dk. 69 Deniz Türüç), Aleksic (Dk. 68 Berkay Özcan), Mounir Chouiar, Szysz

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran- Hadergjonaj, Bruma, Recep Yemişçi (Dk. 46 Yasin Özcan), Petretta, Aytaç Kara (Dk. 46 Turgay Gemicibaşı), Eysseric (Dk. 63 Yunus Mallı), Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes (Dk. 52 Celina), Bahoken (Dk. 63 Erdem Çetinkaya)

GOLLER: Dk. 22 Aleksic, Dk. 38 Szysz, Dk. 74 Mounir, Dk. 77 Deniz Türüç (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye (Başakşehir) - Hajradinovic, Yasin Özcan, Petretta (Kasımpaşa)