Başakşehir 3 puanı 4 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, Giresunspor deplasmanına konuk oldu. İstanbul temsilcisi, karşılaşmayı 4-2'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 35'te Adnan Januzaj ile 25 ve 45. dakikalarda Joao Figueiredo attı. Giresunspor'un golleri 63 ve 90'da Borja Sainz'dan geldi.

Giresunspor'da Onurcan Piri, 2. golde kalesini terk etti ancak topa dokunamadı ve Figueiredo topu ağlara gönderdi. Giresunsporlu taraftarlar, bu hatası sonrası Onurcan'ı ıslıkladı. Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. Onurcan Piri, ikinci yarıya kendi isteğiyle çıkmak istemedi ve kaleye Ferhat Kaplan geçti.

Giresunsporlu taraftarlar, özellikle maçın ikinci yarısında "Sahipsiz Giresun" tezahüratlarıyla yönetime tepki gösterdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir, ligde 3 maç sonra kazandı ve 48 puana yükseldi. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Giresunspor ise 27 puanda kaldı.

Başakşehir, ligde gelecek hafta Hatayspor ile karşılaşacağı için maç yapmayacak. Giresunspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

16. dakikada konuk ekip öne geçti. Szysz'in sol kanattan yaptığı ortada Giresunspor defansının uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışındaki Januzaj'ın önünde kaldı. Januzaj'ın sert şutu köşeden ağlara gitti. 0-1

18. dakikada Giresunspor atağında Bajic'in pasında Sergio ceza sahasına girdi ve çaprazdan yaptığı sert şutta top yandan auta gitti.

23. dakikada Kuwas'ın defansın arkasına attığı topla buluşan Borja Sainz vuruşunda Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.

25. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Szysz'in Giresunspor defansının arkasına gönderdiği uzun topa Figueiredo hareketlendi. Ceza sahası dışında kaleci Onurcan Piri'nin sektirdiği top Figueiredo'nun önünde kaldı ve bu oyuncu meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

35. dakikada fark üçe çıktı. Aleksic'in ceza sahası içerisinde yerden çıkarttığı topa boş pozisyonda bulunan Januzaj dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

45+2. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Januzaj'ın yerden çıkarttığı topa Figueiredo dokundu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Figueiredo'nun defansın arkasına attığı ara pasında Aleksic, kaleci Ferhat Kaplan karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top üstten auta gitti.

63. dakikada Giresunspor golü buldu. Edgar Ie'nin hatalı pasıyla ceza sahasına giren Borjia Sainz'ın vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 1-4

81. dakikada Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta Medipol Başakşehir ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Borjia Sainz'in sert şutunda top yan direkten döndü.

90. dakikada Giresunspor farkı ikiye indirdi. Murat Cem Akpınar'ın sol kanattan ortasında Sergio'nun vuruşu kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Borjia Sainz dönen topa düzgün vuruşuyla golü buldu: 2-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Emrah Ünal

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri (Dk. 46 Ferhat Kaplan), Hayrullah Bilazer, Arias, Görkem Sağlam (Dk. 88 Kadir Seven), Alper Uludağ (Dk. 46 Faruk Can Genç), Campuzano (Dk. 57 Murat Cem Akpınar), Mejia, Kuwas (Dk. 46 Doğan Can Davas), Sergio, Borja Sainz, Bajic

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 90+3 Ayberk Kaygısız), Edgar Ie, Duarte, Caner Erkin, Berkay Özcan, Aleksic, Szysz (Dk. 64 Batuhan Çelik), Deniz Türünç, Januzaj, Figueiredo

Goller: Dk. 16 ve 35 Januzaj, Dk. 25 ve 45+2 Figueiredo (Medipol Başakşehir), Dk. 63 ve 90 Borjia Sainz (Bitexen Giresunspor),

Sarı kartlar: Dk. 62 Mejia, Dk. 73 Doğan Can Davas (Bitexen Giresunspor), Dk. 37 Edgar Ie, Dk. 62 Deniz Türünç, Dk. 79 Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir)