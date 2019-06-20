ADEBAYOR

"Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Emmanuel Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

RIAD BAJIC

"Sözleşmesi sona eren Riad Bajic'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

SERDAR TAŞÇI

"Sözleşmesi sona eren Serdar Taşçı'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

KUDRIASHOV

"Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."