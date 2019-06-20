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Başakşehir; Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov ile yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir; Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı ve Fedor Kudriashov ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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ADEBAYOR
 
"Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Emmanuel Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
 
RIAD BAJIC
 
"Sözleşmesi sona eren Riad Bajic'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
 
SERDAR TAŞÇI
 
"Sözleşmesi sona eren Serdar Taşçı'ya kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."
 
KUDRIASHOV
 
"Rus futbolcumuz Fedor Kudriashov'a kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Dünya Merkel´in bu görüntülerini konuşuyor

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