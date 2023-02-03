İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8181
  • EURO
    20,5631
  • ALTIN
    1158.14
  • BIST100
    4873.82
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Başakşehir, Alanyaspor mesaisine başladı!
Spor

Başakşehir, Alanyaspor mesaisine başladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Başakşehir, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 14:50 - Güncelleme:
Başakşehir, Alanyaspor mesaisine başladı!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasını bay geçecek Medipol Başakşehir, 24. haftada Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Adnan Januzaj da yer aldı.

Isımayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, iki günlük iznin ardından 6 Şubat Pazartesi günü yapacağı antrenmanla Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

Medipol Başakşehir 40 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.