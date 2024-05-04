Başakşehir, Avrupa için sahaya çıkıyor

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Avrupa kupalarına gitme mücadelesi veren iki takımdan RAMS Başakşehir 52 puanla 5'inci, Kasımpaşa ise 49 puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan turuncu-lacivertliler, bu sezon 34 haftada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Konuk ekip Kasımpaşa'nın ise 34 haftada 14 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyeti bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçta RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmişti.